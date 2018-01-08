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НОВОСТИ | Общество



08.01.2018 14:26 Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий поздравил православных жителей региона с Рождеством
"Вести-Тула"



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С Рождеством Христовым жителей региона поздравил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

“Дорогие братья и сестры! В эту священную Рождественскую ночь и в предлежащие нам радостные переживания, в молитве и добрых делах во славу Божия и на радость людям в предстоящие Святки, имею честь и радость приветствовать всех вас и поздравить с мироспасительным праздником Христова Рождества. Даже наша телесная жажда и глад, утоляемые опять через некоторое время, требуют восполнения, восприятия из внешней реальности сил к тому, чтобы жизнь наша была в полноте и благополучии. Также и реальность духовная, как не насыщает нас с вами в опыте и навыке приобщенности ей через исполнении евангельских заповедей, однако в глубине своей неисчерпаема, неисповедима и не исследуема. Но Господь благ и благостью своею приходит к нам не только во время нашего сознательного и волевого воздержания, но и во время нашего искреннего служения славе Его через участие в нуждах и обстоятельствах наших родных и близких. Когда говорит о том, что когда ради Него мы замечаем нужду наших ближних и откликаемся на нее теплотою нашего человеческого сердца. Приходим к старичку ли, к убогому человеку, к болящему, в темнице сидящему, то глазами своими видим человека лишенного полноты блага, а духом своим встречаем в нем Христа, сказавшего, что единому от малых сих вы сделаете это доброе дело, я сам его буду принимать от вас. И вот эта встреча будет насыщать нас таким благодатным и светлым, и радостным опытом и навыком, что будем знать, сколько мы не наполнены благодатью Господней, однако жажда ее будет все больше и больше и наполнение ей безграничное жертвенной любви Бога нашего для нашего спасения возглавившего собою род человеческий, назвавшегося нашим братом и введшего нас в достоинство сыновей и дочерей Отца нашего небесного. И да будут милости великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми нами на всех путях нашей жизни и нашего христианского служения Богу, родному Отечеству и миру”, - сказал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.














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