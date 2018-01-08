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НОВОСТИ | Общество



08.01.2018 13:07 Православные туляки отметили светлый праздник Рождества
Анастасия Октябрьская



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Прикоснуться к таинству особой ночи, помолиться о самом сокровенном сюда, в сердце оружейной столицы в Свято-Успенский кафедральный собор, ежегодно приходят сотни верующих.

Белые хризантемы – как символ чистоты. И ели символизирующие вечную жизнь. Так к одному из самых главных православных праздников украшают храмы и церкви. Вот уже несколько лет праздничное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе совершает митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Зажечь в эту рождественскую ночь свечу, помолиться и услышать проповедь из уст митрополита Тульского и Ефремовского пришли сотни верующих. В их числе и губернатор области Алексей Дюмин. Рождество Христово пробуждает самые светлые чувства, объединяет, помогает верить и надеяться.

Сразу после Рождества Христова по православному календарю начинаются "святые дни" или "святки". Когда принято ходить в гости, дарить подарки, чаще обычного посещать церковные богослужения, и конечно заниматься благотворительность. Главное же в святки, как и во все дни жизни христианина, – любовь к Богу и к ближнему своему.















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