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05.01.2018 23:26 В Тульской области украшают храмы к Рождеству Мария Кузнецова





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К Рождеству храмы обязательно украшают, а точнее - убирают цветами. Начиная с иконы праздника.



Флористы говорят - под сводами храма, в тишине и намоленности, творить красоту особенно приятно. Сегодняшний день в Щегловском монастыре, как и в других церквях, подготовительный. Скоро здесь запахнет еловыми ветвями. Запах хвои, смешанный с запахом ладана, встретит верующих.



“Верующим нужно встречать Рождество с молитвой, в особом благоговейном настроении, приходить на богослужение в храмы. Начало праздника полагается именно в храмах, а уже потом можно разделить с близкими людьми праздничную трапезу”, - говорит иеродиакон Евлогий (Харитонов).



Возле храмов устраивают вертепы - своего рода иллюстрации новозаветных событий. Особенно вертепы любят дети. Один из символов Рождества - Вифлеемская звезда. Именно с её появлением связана традиция не есть до первой звезды 6 января, в Сочельник, или навечерие Рождества. Ровно в полночь в тульских храмах начнется главное Рождественское богослужение - ранняя литургия.



Цветы - остатки Рая на земле, говорил святой Иоанн Кронштадский.К Рождеству храмы обязательно украшают, а точнее - убирают цветами. Начиная с иконы праздника.Флористы говорят - под сводами храма, в тишине и намоленности, творить красоту особенно приятно. Сегодняшний день в Щегловском монастыре, как и в других церквях, подготовительный. Скоро здесь запахнет еловыми ветвями. Запах хвои, смешанный с запахом ладана, встретит верующих.“Верующим нужно встречать Рождество с молитвой, в особом благоговейном настроении, приходить на богослужение в храмы. Начало праздника полагается именно в храмах, а уже потом можно разделить с близкими людьми праздничную трапезу”, - говорит иеродиакон Евлогий (Харитонов).Возле храмов устраивают вертепы - своего рода иллюстрации новозаветных событий. Особенно вертепы любят дети. Один из символов Рождества - Вифлеемская звезда. Именно с её появлением связана традиция не есть до первой звезды 6 января, в Сочельник, или навечерие Рождества. Ровно в полночь в тульских храмах начнется главное Рождественское богослужение - ранняя литургия.





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