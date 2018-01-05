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НОВОСТИ | Общество



05.01.2018 23:26 В Тульской области украшают храмы к Рождеству
Мария Кузнецова

В Тульской области украшают храмы к Рождеству

| фото |
Цветы - остатки Рая на земле, говорил святой Иоанн Кронштадский.
К Рождеству храмы обязательно украшают, а точнее - убирают цветами. Начиная с иконы праздника.

Флористы говорят - под сводами храма, в тишине и намоленности, творить красоту особенно приятно. Сегодняшний день в Щегловском монастыре, как и в других церквях, подготовительный. Скоро здесь запахнет еловыми ветвями. Запах хвои, смешанный с запахом ладана, встретит верующих.

“Верующим нужно встречать Рождество с молитвой, в особом благоговейном настроении, приходить на богослужение в храмы. Начало праздника полагается именно в храмах, а уже потом можно разделить с близкими людьми праздничную трапезу”, - говорит иеродиакон Евлогий (Харитонов).

Возле храмов устраивают вертепы - своего рода иллюстрации новозаветных событий. Особенно вертепы любят дети. Один из символов Рождества - Вифлеемская звезда. Именно с её появлением связана традиция не есть до первой звезды 6 января, в Сочельник, или навечерие Рождества. Ровно в полночь в тульских храмах начнется главное Рождественское богослужение - ранняя литургия.
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