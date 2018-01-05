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05.01.2018 22:57 Лабрадор, покалеченный в ДТП в Туле, отправился в столичную лечебницу Вести-Тула





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Свою помощь предложили многие волонтеры, и в результате была выбрана группа специалистов из Москвы, которые определили пса в одну из лучших лечебниц столицы с высококлассными профессионалами. У ветеринаров вполне благоприятный прогноз. Как рассказал директор Тульского центра ветеринарной медицины Михаил Мельник, “мы очень благодарны волонтерам. Собака уже записана на прием к хирургу-неврологу”.



О бедняге-лабрадоре, покалеченном в ДТП и оказавшемся в тульской ветеринарной клинике, мы рассказали в информационном выпуске. “Вести” надеялись обнаружить владельцев пса или найти волонтеров, желающих принять самое активное участие в судьбе животного, ведь собака с перебитым позвоночником крайне нуждается в специальном уходе.Свою помощь предложили многие волонтеры, и в результате была выбрана группа специалистов из Москвы, которые определили пса в одну из лучших лечебниц столицы с высококлассными профессионалами. У ветеринаров вполне благоприятный прогноз. Как рассказал директор Тульского центра ветеринарной медицины Михаил Мельник, “мы очень благодарны волонтерам. Собака уже записана на прием к хирургу-неврологу”.





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