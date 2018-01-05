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НОВОСТИ | Общество



05.01.2018 22:42 Жители дома по улице Волкова полвека ждали детскую площадку
Алина Фурсенко

Жители дома по улице Волкова полвека ждали детскую площадку

| фото |
Дома у бабушки маленькую Лизу ждут конфеты и угощения, а во дворе – новенькая площадка с качелями, каруселями и горкой. Первую зиму здесь по-настоящему весело и шумно. Даже непривычно.

На страже счастливого детства во дворе дома по адресу Волкова,7 встала целая бригада пенсионерок. Ровно полвека назад именно они своими руками строили эту пятиэтажку. Однако те же 50 лет ждали, пока на площадке перед их домом станет можно играть не только в траве.

“Выросло, наверное, два поколения без площадки. Инициативная группа начала хлопотать еще в 2014 году, и вот в 17-м нам сделали”, - рассказала жительница дома Александра Крисаленко. На радость и чуть-чуть на зависть жителям окрестных домов. Двор выходит прямо на главную улицу Криволучья, и новенькие лесенки и карусели манят всех, кто прогуливается мимо.

Конечно, не одним махом. Всего за минувший год в Туле преобразилось 163 двора. Где-то все было гладко сразу, где-то неравнодушные жители бились с подрядчиками за вид из своего окна. Здесь, на Волкова десант неутомимых бабушек неотступно следил за рабочими и нашел с ними общий язык. Так, подъезды обрамили лавочки, урны, аккуратный забор, а асфальтирование вышло за пределы изначального плана, высвободив за домом дополнительное парковочное пространство.

На тренажерах и турниках сейчас пустовато. Оно и понятно – зима, наконец, стала похожа на себя – заниматься прохладно. Прорезиненное покрытие площадки пока скрыто долгожданным снегом, но будет весна - и тогда посмотрим, что здесь будет громче: детский смех или стук мяча и подростковый азарт.













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