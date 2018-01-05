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НОВОСТИ | Общество



05.01.2018 14:45 Фильм «Движение вверх» уже назвали лидером новогодних показов
Елена Панова

Фильм «Движение вверх» уже назвали лидером новогодних показов

| фото |
«Движение вверх» заставило сотни людей двигаться в новогоднюю неделю - покинуть праздничное застолье и поспешить на премьеру. Самый ранний сеанс, а в кинозале уже нет свободных мест. Билеты уходят влёт. Многие бронируют по интернету, чтобы гарантировать себе место на показе.

Жанр спортивная драма в отечественном кино возник не так давно и равнодушным нашего зрителя не оставил. Сеансы начинаются с 10 утра и заканчиваются после полуночи. В сутки проходит по 15 показов. И при этом каждый раз – аншлаг.

Эту игру в 72-м году тогдашний школьник и участник сборной Армении по баскетболу Виктор Усков хорошо помнит. Накал эмоций был беспредельный. Победа советской сборной над США изменила историю отечественного баскетбола. А вместе с ней и жизни многих мальчишек.

«Очень большой толчок матч дал моей жизненной карьере, я выбрал профессию – баскетбол. Думаю, что многие сделали точно так же благодаря той игре, которую посмотрели», - рассказал мастер спорта СССР по баскетболу, президент БК «Арсенал», вице-президент Тульской областной федерации баскетбола Виктор Усков.

Едва заканчивается один сеанс, как места в зале заполняют новые зрители. И им можно только позавидовать. Ведь все чувства и эмоции от «Движения вверх» они испытают в ближайшие два часа.
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