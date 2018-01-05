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НОВОСТИ | Общество



05.01.2018 14:17 Жизнь режиссёра Дмитрия Краснова изменила случайная просьба
София Гафарова

Краснов признается, что еще во время учебы задумывался о режиссуре

| фото |
«Девочка, которая ходила в театр-студию, подошла ко мне и сказала, что им нужен Тайный советник в «Снежную королеву». А я ответил, что какой театр, когда у меня математика?» - вспоминает главный режиссер Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы Дмитрий Краснов.

Вот так случайная просьба одноклассницы круто повернула жизнь Дмитрия Краснова. И когда-то любимой математике он предпочел театр. Но судьба упорно сопротивлялась выбору, в Гнесинку Краснов поступил с третьего раза. За это время смог дорасти от монтировщика сцены до актера без образования в Бакинском театре. Признается, что еще во время учебы задумывался о режиссуре. И начав с работы актером Тульского театра драмы, вот уже как 17 лет ставит спектакли на родной сцене.

От Островского и Толстого до Бернарда Шоу и малоизвестного Дэвида Кристнера. Репертуар работ Краснова весьма противоречив. Особенно удивила смелость постановки мюзиклов. Например, «Белая акация» по Дунаевскому. Зритель оценил. А вот с чем не согласен режиссер, так это с тем, что веселые жанры ему удаются больше.

«К счастью, он разный. Нет такого штампа, что комедийный режиссер. Иногда мы сразу видим одну картинку, поэтому особых споров не возникает, а иногда очень долгая работа», - говорит художник-постановщик Ирина Блохина.

Любимой актрисой режиссера стала Наталья Савченко, ее считает своим единомышленником и вдохновителем. Хотя за свое творческое становление благодарит всех коллег по Тульской драме. Сегодня Дмитрий Краснов - главный режиссер Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы, где продолжает творить.

«Я люблю ставить спектакли, где есть сильное столкновение, страсти и чувства между мужчиной и женщиной, где есть о чем поговорить, а не только о любви», - признается Краснов.

Он считает, что ему очень повезло с провинциальной труппой. В ближайших планах – участие в масштабных театральных фестивалях. И без нотки сомнения уверен, что все же туляки потянутся в Новомосковский театр, потому что билеты на их спектакли будут раскупаться в тульских кассах.













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