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05.01.2018 14:03 В Новомосковске задержан мужчина, подозреваемый в педофилии
Вести-Тула

В Новомосковске задержан мужчина, подозреваемый в педофилии

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В Новомосковске задержан мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Им оказался 24-летний иностранный гражданин, в течение нескольких лет легально проживающий в городе и имеющий место работы.

В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СК России по Тульской области.

Уголовное дело возбуждено по сообщению о совершении 20 декабря 2017 года около железнодорожных путей на улице Шарова города Новомосковска неизвестным мужчиной насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки, возвращавшейся из школы. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии по Тульской области, сотрудник вневедомственной охраны Сергей Пашков отмечал день рождения ребенка с семьей в торгово-развлекательном центре. За соседний столик сел мужчина, в котором Сергей сразу узнал подозреваемого в совершении преступления, так как на протяжении двух недель он вместе с напарником согласно ориентировке разыскивал данное лицо. Сотрудник Росгвардии принял меры к задержанию подозреваемого.











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