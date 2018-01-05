НОВОСТИ | Общество







05.01.2018 13:50 В Туле становится популярным гольф для детей Надежда Долгих





| фото |



СНЭГ - так называют эффективную и известную по всему миру методику по обучению игре в гольф. Заниматься начинают дети с 6 лет, а в 14 они уже могут освоить гольф традиционный. В Туле это направление стало доступным в 2016, а сейчас юные гольфисты уже вовсю участвуют в областных и межрегиональных турнирах.



«Разыгрывались в этом году путевки в «Артек» в Крым. Одна девочка и два мальчика посетили «Артек» от Тулы», - рассказал об успехах тренер по СНЭГ-гольфу Андрей Конякин.



Простота системы СНЭГ позволяет освоить все удары, которые используются в гольфе, игра также приучает к здоровому образу жизни и целеустремленности. В Туле с каждым годом СНЭГ-гольф становится все более популярным. Так, летом в Центральном парке была развернута специальная площадка, и попробовать себя мог любой желающий. Заявили об игре и на форуме «Гражданское общество 71».



«Мы рады, что наша площадка была интересна не только посетителям форума, но и главе администрации Тулы Евгению Авилову и мэру города Юрию Цкипури. Поэтому мы довольны, что приняли участие и тем, что заинтересовали людей», - рассказала старший администратор Центра ментального фитнеса Ирина Конякина.



Региональное отделение «Федерации детского гольфа» продолжает развивать этот вид спорта в Туле. В планах - открытие секции на базе образовательного учреждения №27. Туда завезут необходимое оборудование, найдут тренера, и гольфистов в пряничной столице станет еще больше.



Размах, удар - и мяч попадает в мишень. Детский гольф отличается простотой программы и яркостью инвентаря, а также готовит к большому гольфу.СНЭГ - так называют эффективную и известную по всему миру методику по обучению игре в гольф. Заниматься начинают дети с 6 лет, а в 14 они уже могут освоить гольф традиционный. В Туле это направление стало доступным в 2016, а сейчас юные гольфисты уже вовсю участвуют в областных и межрегиональных турнирах.«Разыгрывались в этом году путевки в «Артек» в Крым. Одна девочка и два мальчика посетили «Артек» от Тулы», - рассказал об успехах тренер по СНЭГ-гольфу Андрей Конякин.Простота системы СНЭГ позволяет освоить все удары, которые используются в гольфе, игра также приучает к здоровому образу жизни и целеустремленности. В Туле с каждым годом СНЭГ-гольф становится все более популярным. Так, летом в Центральном парке была развернута специальная площадка, и попробовать себя мог любой желающий. Заявили об игре и на форуме «Гражданское общество 71».«Мы рады, что наша площадка была интересна не только посетителям форума, но и главе администрации Тулы Евгению Авилову и мэру города Юрию Цкипури. Поэтому мы довольны, что приняли участие и тем, что заинтересовали людей», - рассказала старший администратор Центра ментального фитнеса Ирина Конякина.Региональное отделение «Федерации детского гольфа» продолжает развивать этот вид спорта в Туле. В планах - открытие секции на базе образовательного учреждения №27. Туда завезут необходимое оборудование, найдут тренера, и гольфистов в пряничной столице станет еще больше.





Читать @gtrktula

















