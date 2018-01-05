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05.01.2018 13:28 В музее Вересаева представили предметы с дачи писателя Вести-Тула





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Большой интерес вызовут личные вещи Викентия Викентьевича: фотографии в старинных рамках, рукописи, самовар тульской паровой фабрики и другие предметы. Кроме того, на выставке будут представлены награды писателя за участие в Русско-японской войне (например, Орден Святой Анны, медаль «За усердие» и другие). Награды Вересаева находились всегда в закрытом фонде и ещё ни разу не участвовали в выставках.



Дом-музей В. В. Вересаева приглашает на выставку «Возвращение в тульский дом. Коллекция предметов с дачи Вересаева на Николиной Горе». Здесь представлены книги из личной библиотеки В. В. Вересаева дореволюционного издания, а также книги с автографами писателя.Большой интерес вызовут личные вещи Викентия Викентьевича: фотографии в старинных рамках, рукописи, самовар тульской паровой фабрики и другие предметы. Кроме того, на выставке будут представлены награды писателя за участие в Русско-японской войне (например, Орден Святой Анны, медаль «За усердие» и другие). Награды Вересаева находились всегда в закрытом фонде и ещё ни разу не участвовали в выставках.

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