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05.01.2018 12:38 В Крапивне после капремонта открылся Дом культуры Вести-Тула





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В Доме культуры отремонтировали кровлю, фасад, все инженерные системы, внутренние помещения, а самое главное - здание теперь отапливается газом, это экономит десятки тысяч рублей в год и даёт ДК возможность потратить экономию на другие нужды: костюмы, ведение кружков и так далее.



В концертном зале ДК отремонтировали сцену, установили новые кресла и занавес. «Планируем здесь кинотеатр, клуб выходного дня для малышей, хочется обновить костюмы. В таком ДК хочется работать ещё лучше», - говорит директор Крапивенского Дома культуры Любовь Микушина.



В Доме культуры - пять творческих коллективов. Наша съёмочная группа попала на репетицию хора «Ветераны». В репертуаре ансамбля - русские народные, военные, городские песни. Коллектив готовится к праздничной программе, которая состоится уже 13 января. А на открытие обновленного Дома культуры участник «Ветеранов» Александр Лосев написал стихи.



В селе Крапивна Щёкинского района открылся после капитального ремонта Дом культуры. ДК будет обслуживать 2700 человек из самой Крапивны и близлежащих деревень. Капитальный ремонт обошёлся в 12 миллионов рублей, финансировался из трёх источников - средств федерального, областного и районного бюджетов.В Доме культуры отремонтировали кровлю, фасад, все инженерные системы, внутренние помещения, а самое главное - здание теперь отапливается газом, это экономит десятки тысяч рублей в год и даёт ДК возможность потратить экономию на другие нужды: костюмы, ведение кружков и так далее.В концертном зале ДК отремонтировали сцену, установили новые кресла и занавес. «Планируем здесь кинотеатр, клуб выходного дня для малышей, хочется обновить костюмы. В таком ДК хочется работать ещё лучше», - говорит директор Крапивенского Дома культуры Любовь Микушина.В Доме культуры - пять творческих коллективов. Наша съёмочная группа попала на репетицию хора «Ветераны». В репертуаре ансамбля - русские народные, военные, городские песни. Коллектив готовится к праздничной программе, которая состоится уже 13 января. А на открытие обновленного Дома культуры участник «Ветеранов» Александр Лосев написал стихи.





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