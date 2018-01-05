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05.01.2018 12:18 Сто юных туляков стали гражданами «Ребячьей республики» Мария Кузнецова





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В «Ребячьей республике» - 100 граждан. На самом деле их больше. Говорят, кто попал в «ребячку» однажды - обязательно вернётся снова.



Слёт называется «Время волшебства». Семь дней, где каждый - приключение, квест по детской сказке. Сегодня это «Простоквашино». «Вечером ребята должны будут сделать постановки по нашему любимому мультфильму, но под какой-либо жанр фильма – боевик, комедию», - рассказал руководитель областного профильного лагеря «Ребячья республика» Анастасия Баринова.



Зимние лагеря в Тульской области работают неделю. Девятого января - заключительный день смены, потом день на отдых - и вперёд за парты!



Сейчас это называется флэш-моб, а по старинке - хоровод под открытым небом. В «Ребячью республику» пританцевали Дед Мороз и Снегурочка, принеся с собой снег как напоминание - каникулы всё-таки зимние. Хотя все и так настроены позитивно.В «Ребячьей республике» - 100 граждан. На самом деле их больше. Говорят, кто попал в «ребячку» однажды - обязательно вернётся снова.Слёт называется «Время волшебства». Семь дней, где каждый - приключение, квест по детской сказке. Сегодня это «Простоквашино». «Вечером ребята должны будут сделать постановки по нашему любимому мультфильму, но под какой-либо жанр фильма – боевик, комедию», - рассказал руководитель областного профильного лагеря «Ребячья республика» Анастасия Баринова.Зимние лагеря в Тульской области работают неделю. Девятого января - заключительный день смены, потом день на отдых - и вперёд за парты!





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