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НОВОСТИ | Общество



05.01.2018 11:51 Символы года ждут хозяев в тульских ветклиниках
Надежда Долгих

Этот жизнелюбивый пес пробудет в клинике еще месяц

| фото |
Они умны и преданны, верно служат и бесстрашно защищают, а также спасают от одиночества. Но этим хвостатым и ушастым самим нужна забота и защита.

В праздничные дни в приюты для животных и ветклиники поступает больше животных, чем обычно. Особенно часто теряются собаки. Так, 31 декабря в канун Нового года в одну из ветклиник Тулы привезли пса, попавшего под колеса машины. Травма оказалась серьезная - перелом позвоночника.

Как рассказал директор центра ветеринарной медицины Михаил Мельник, «когда у собаки подтвердился достаточно плохой прогноз по восстановлению тазовых конечностей, было принято решение об эвтаназии. Но у нас люди мягкосердечные, поэтому попросили написать отказ от животного и передачу клинике».

Этот жизнелюбивый пес пробудет в клинике еще месяц, за это время необходимо найти либо хозяина, потерявшего своего друга, либо того, кто сможет заботиться о собаке. А ухаживать за питомцем с травмой позвоночника непросто. У Ольги три таких собаки и она знает, через что приходится пройти.

«Они могут жить обычной жизнью, как и полноценные животные. Единственная проблема в том, что может быть утрачена функция мочевого пузыря и кишечника», - рассказала Ольга Милентьева.

Похожая, но не столь трагичная история случилась и с добрым ретривером Мишей, который сейчас находится в приюте для животных «Любимец». «Он лежал на обочине в траве, был мокрый, его трясло - шли дожди в эти дни, - рассказала Елена Ясинова. - Хотелось бы, чтобы у него был дом, потому что в вольере ему все равно плохо. Он очень скулит, когда я уезжаю».

Елена, хоть и не может забрать Мишу, несколько раз в неделю приходит навещать его в приют и больше всех желает, чтобы он обрел дом.

Миша - золотая собака, как и символ наступившего года. Этому жизнелюбивому красавцу очень нужна любовь человека, и, возможно, скоро он найдет своего хозяина.













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