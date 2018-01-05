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НОВОСТИ | Общество



05.01.2018 11:17 В Тульской области погода сбила с толку растения
Кира Черьевская

В Тульской области погода сбила с толку растения

| фото |
«Стали птицы песни петь, и расцвёл подснежник». Если ещё несколько лет назад сюжет сказки про двенадцать месяцев нам казался чем-то фантастическим, и мы представить себе не могли, что в декабре, и уж тем более в январе могут расцвести цветы, то этой зимой и впрямь подумаешь, что месяцы поменялись местами.

В Алексинском районе расцвели маргаритки, всходят лилии. На грядках сегодня нередко можно найти зеленый лук, укроп и морозостойкую петрушку. Опытный садовод Олег Дороганов такой зиме не удивлён. И считает, что растения сами подстроятся под природу.

«Затянувшаяся осень с одной стороны хорошо. Это не северный ветер, растения чувствуют возможное потепление. На вербе почки уже набухают. Если недели две еще такая погода постоит, она зацветет», - рассказал Олег Дороганов.

Если у вас частный дом и огород рядом, то сейчас наш эксперт рекомендует избавляться от сорняков и заготовить землю для посадки. А укрытия с роз, винограда и других теплолюбивых растений лучше снять: «Они могут запреть и загнить, им не хватает свежего воздуха. Можно раскопать, а потом по снегу накрыть».

Пришедшую к нам европейскую зиму мы все воспринимаем по-разному. Такие аномалии уже были, но на столь продолжительное время ноябрьская погода ещё не затягивалась. Через пару деньков этот зелёный ковёр сорняков при устойчивом плюсе может превратиться в белоснежный цветущий.

Но мы всё же ждём снега, как и яркие зелёные поля с озимыми культурами. Не за горами Крещение, и уже на следующей неделе, по предварительным прогнозам, столбики термометра устремятся вниз.













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