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НОВОСТИ | Общество



04.01.2018 14:21 Гости «Куликова поля» узнают о встрече Нового года в разных странах
Вести-Тула

Гости «Куликова поля» узнают о встрече Нового года в разных странах

| фото |
Интересно провести время приглашает Музейный комплекс «Куликово поле». В деревне Моховое в эти дни проходят различные интерактивные занятия. Например, «Новогоднее путешествие Ардашира. Как встречают Новый Год в разных странах».

Здесь можно получить ответы на любопытные вопросы. Например, как зовут Деда Мороза в Сербии и Голландии, Греции, Словении? Кто приносит подарки норвежцам? Откуда пошла традиция отмечать Новый год в ночь на 1 января и когда он наступает в азиатских странах? Без каких символов Нового года и обязательных элементов торжеств не обойтись в Китае, Вьетнаме, Бразилии?

А для любителей загадок сотрудники «Куликова поля» подготовили квест «Пять магических ключей» по территории музейного комплекса и основной экспозиции. Каждому победителю - памятный приз. Все занятия проводятся по предварительной заявке. Телефон для справок 8(48743) 4-36-01.
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