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04.01.2018 14:21 Гости «Куликова поля» узнают о встрече Нового года в разных странах Вести-Тула





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Здесь можно получить ответы на любопытные вопросы. Например, как зовут Деда Мороза в Сербии и Голландии, Греции, Словении? Кто приносит подарки норвежцам? Откуда пошла традиция отмечать Новый год в ночь на 1 января и когда он наступает в азиатских странах? Без каких символов Нового года и обязательных элементов торжеств не обойтись в Китае, Вьетнаме, Бразилии?



А для любителей загадок сотрудники «Куликова поля» подготовили квест «Пять магических ключей» по территории музейного комплекса и основной экспозиции. Каждому победителю - памятный приз. Все занятия проводятся по предварительной заявке. Телефон для справок 8(48743) 4-36-01.



Интересно провести время приглашает Музейный комплекс «Куликово поле». В деревне Моховое в эти дни проходят различные интерактивные занятия. Например, «Новогоднее путешествие Ардашира. Как встречают Новый Год в разных странах».Здесь можно получить ответы на любопытные вопросы. Например, как зовут Деда Мороза в Сербии и Голландии, Греции, Словении? Кто приносит подарки норвежцам? Откуда пошла традиция отмечать Новый год в ночь на 1 января и когда он наступает в азиатских странах? Без каких символов Нового года и обязательных элементов торжеств не обойтись в Китае, Вьетнаме, Бразилии?А для любителей загадок сотрудники «Куликова поля» подготовили квест «Пять магических ключей» по территории музейного комплекса и основной экспозиции. Каждому победителю - памятный приз. Все занятия проводятся по предварительной заявке. Телефон для справок 8(48743) 4-36-01.

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