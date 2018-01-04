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04.01.2018 14:02 Тулякам дадут полистать «Священное коронование Государя Императора Александра III» Вести-Тула





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«Священное коронование Государя Императора Александра III» - это яркий и красочный фолиант, подарок графа Воронцова-Дашкова архиепископу Тульскому и Белевскому Никандру.







Только два дня, сегодня и 6 января 2018 года с 14.00 до 17.00 у туляков и гостей города будет уникальная возможность полистать и сфотографировать самое большое и самое роскошное издание из фонда Тульской областной универсальной научной библиотеки.«Священное коронование Государя Императора Александра III» - это яркий и красочный фолиант, подарок графа Воронцова-Дашкова архиепископу Тульскому и Белевскому Никандру.

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