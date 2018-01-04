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04.01.2018 13:23 В Венёвском районе в автоаварии погибла семья Вести-Тула





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Пять человек из «Ниссана» - трое взрослых и двое детей - пострадали и были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой. По предварительной информации, причиной автоаварии стал выезд автомобиля «Сеат» на встречную полосу.





На 148-м километре трассы М-6 «Каспий» в Венёвском районе Тульской области столкнулись «Сеат» и «Ниссан». В результате аварии погибла семья, ехавшая в первом авто: мужчина, женщина и трёхлетний ребёнок.Пять человек из «Ниссана» - трое взрослых и двое детей - пострадали и были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой. По предварительной информации, причиной автоаварии стал выезд автомобиля «Сеат» на встречную полосу.

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