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04.01.2018 12:33 В новогодние праздники в конюшнях – горячая пора Татьяна Голубова





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Сразу красиво не получается, придется как следует постараться, но оно действительно того стоит. И начинается у Косточки день как у любой уважающей себя девушки – с наведения красоты. Почистили, причесали, погладили, накормили – и можно радовать гостей клуба. Новогодние праздники здесь – настоящая горячая пора.



Точный наклон корпуса, правильное положение ног, рук, здесь важна каждая мелочь. Но научиться следить за физическим положением своего тела - это только полдела, тут важна каждая эмоция. Лошадь уникальное животное именно тем, что безошибочно улавливает настроение наездника.



Поделиться переживаниями, преодолеть депрессию, набраться энергии - лошадь вылечит каждого. Хотя сама, как оказалось, очень хрупкое и чувствительное создание. Но, как признаются уже опытные ездоки, прийти раз и не вернуться снова практически невозможно.



Коста, или по-свойски Косточка - одна из самых спокойных и ласковых лошадей здесь. Однако чтобы вот так сесть и поехать, понадобится немало времени, а для того, чтобы научиться ездить рысью или галопом, потребуется и вовсе не меньше месяца.Сразу красиво не получается, придется как следует постараться, но оно действительно того стоит. И начинается у Косточки день как у любой уважающей себя девушки – с наведения красоты. Почистили, причесали, погладили, накормили – и можно радовать гостей клуба. Новогодние праздники здесь – настоящая горячая пора.Точный наклон корпуса, правильное положение ног, рук, здесь важна каждая мелочь. Но научиться следить за физическим положением своего тела - это только полдела, тут важна каждая эмоция. Лошадь уникальное животное именно тем, что безошибочно улавливает настроение наездника.Поделиться переживаниями, преодолеть депрессию, набраться энергии - лошадь вылечит каждого. Хотя сама, как оказалось, очень хрупкое и чувствительное создание. Но, как признаются уже опытные ездоки, прийти раз и не вернуться снова практически невозможно.





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