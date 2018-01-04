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04.01.2018 12:24 Тульская филармония приглашает на «Сказку о спящей красавице» Вести-Тула





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Гостей ждет не только поучительное театрализованное шоу с приключениями, песнями и играми, но и интерактивная программа с участием любимых сказочных персонажей. Одна из лучших в стране постановок всеми любимой сказки, аквагрим, конкурсы и подарки ждут гостей до 7 января.





Маленьких туляков в дни школьных каникул Тульская областная филармония приглашает на новогоднее музыкальное представление «Сказка о спящей красавице».Гостей ждет не только поучительное театрализованное шоу с приключениями, песнями и играми, но и интерактивная программа с участием любимых сказочных персонажей. Одна из лучших в стране постановок всеми любимой сказки, аквагрим, конкурсы и подарки ждут гостей до 7 января.





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