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НОВОСТИ | Общество



04.01.2018 12:04 В Туле открылся музей «Гармони деда Филимона»
Елена Панова

В Туле открылся музей «Гармони деда Филимона»

| фото |
Только в этом тульском музее рассказ ведут сразу двое: экскурсовод и музыкант. А как иначе поведать историю гармони, не услышав ее голоса? В роли гармониста Василия – Николай Кузьмищев. Сам он - профессиональный музыкант, по его предложению два года назад в музыкальном училище создали класс гармони. И об этих инструментах он знает, кажется, все.

«Вот у меня в руках гармонь-черепашка, характерная для города Череповца. А вот интересная гармонь из города Ливны Орловской области. Говорят, ей при игре можно было опоясаться, выделывать различные фигуры: «борода», «веер», «абажур», «сапог». Ливенские гармонисты ходили с гармонью свататься. Если девушка ухаживания не принимала, гармонист был обязан тут же порвать гармонь», - рассказывает преподаватель Тульского музыкального колледжа им. А.С. Даргомыжского Николай Кузьмищев.

Одним из первых мастеров гармонии в Туле был Иван Сизов, жил он в начале XVIII века. Однажды на ярмарке в Нижнем Новгороде он услышал игру австрийского инструмента. И так ему понравилось, что выложил за него баснословные деньги - 40 рублей ассигнациями. Привез в Тулу, механизм разобрал, понял, как и что работает, и стали собирать такие же.

В музее у каждого экспоната своя история. Вот гармонь, которая со своим хозяином, точно как в поэме «Василий Теркин», прошла всю войну - с 41-ого до Дня Победы. А фигурки на ней вырезаны из обшивки немецкого самолета.

«Есть несколько версий, почему такие гармони называются резухи. По одной на корпусе – резная сетка, напоминающая вологодские кружева. Вторая версия – из-за резкого, органного звучания», - поясняет экскурсовод музея «Гармони деда Филимона» Елена Ерёмина.

Удивительно, но до этого в Туле своего музея гармони не было. Есть мемориальный музей изобретателя хроматической гармоники Николая Белобородова. Но здесь рассказывается именно об истории инструмента. Собраны уникальные экземпляры. В 70-е годы во дворце культуры «Серп и молот» работал детский ансамбль гармонистов. Коллектив давно прекратил свое существование. А вот инструменты остались. В полном составе.
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