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НОВОСТИ | Общество



04.01.2018 11:44 Туляки нашли замену зимним забавам
Виталий Моторин

Грязновато, но удовольствия, говорят, это не портит

| фото |
Горнолыжные курорты, пожалуй, единственное место в Тульской области, где сегодня можно найти пусть искусственно созданный, но снег. Правда и тут его маловато, для катания на лыжах, санках или тюбинге этого количества не достаточно. Можно слепить пару снеговиков и поиграть в снежки.

Получают искусственный снег в таких местах при помощи специальных снежных пушек. Природу, однако, не обманешь: применять их можно при минусовых температурах, при устойчивом плюсе они бесполезны. Заменить ими погоду тоже не получится, на всю Тульскую область снега, увы, не наморозишь.

«Нужна целая громада пушек, чтобы покрыть всю Тульскую область. Боюсь, что такого количества нет даже во всей России. По прогнозу погоды первый температурный минус обещают где-то числа восьмого января, вот от этого числа мы и будем ориентироваться», - говорит управляющий парком активного отдыха Кирилл Феоктистов.

Более искушенные отдыхающие нашли, чем заняться и без снега. Катание на квадроциклах по такой погоде грязновато, но удовольствия, говорят, это не портит.

А вот на картинге даже и не испачкаешься. Самые простые гоночные машины снега как раз не любят, на сухом асфальте сцепление с трассой намного лучше. Кататься на этих маленьких болидах можно с 7 лет, на квадроцикл посадят только с 12, но в целом с детьми прийти можно.

Не нравится скорость - попробуйте высоту! Почти все веревочные парки региона еще и не думали закрываться на зиму. Путешествие по лабиринтам на высоте 7-8 метров прибавляет адреналина ничуть не меньше.

Кроме этого, в отсутствии лыж и санок можно заглянуть на скалодромы, батутные парки, а игру в снежки можно попытаться заменить перестрелкой в пейнтбол. Так что не сидите дома, и создавайте настроение себе сами.













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