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04.01.2018 11:29 В Тульской области намерены ускорить скорую помощь Вести-Тула





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Работа центра должна сократить время ожидания скорой помощи и ответа оператора службы 112 (03). Таким образом, будет координироваться работа бригад, а также приемных отделений больниц и оперативных служб. Выбор профиля бригады автоматизирован, исходя из экстренности и времени в пути: какая бригада ближе, та и отправляется на вызов.



Пациента привезут в ту больницу, где есть необходимые специалисты и медицинское оборудование для диагностики и лечения. Также в структуру Территориального центра будет входить консультативный врачебный центр. До направления бригады дежурный врач будет сопровождать действия на месте происшествия по телефону.



Помощь придет быстрее. В наступившем году в регионе начнет свою работу Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи. Он станет единым центром управления этими службами, а также медицинской эвакуацией.Работа центра должна сократить время ожидания скорой помощи и ответа оператора службы 112 (03). Таким образом, будет координироваться работа бригад, а также приемных отделений больниц и оперативных служб. Выбор профиля бригады автоматизирован, исходя из экстренности и времени в пути: какая бригада ближе, та и отправляется на вызов.Пациента привезут в ту больницу, где есть необходимые специалисты и медицинское оборудование для диагностики и лечения. Также в структуру Территориального центра будет входить консультативный врачебный центр. До направления бригады дежурный врач будет сопровождать действия на месте происшествия по телефону.

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