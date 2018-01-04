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04.01.2018 11:23 Для тульских дорожников кончились праздники Вести-Тула





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Ремонт проводится литым асфальтобетоном, его можно производить при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Гарантийный срок такого ремонта – один год. Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.



После праздников в Туле приступили к аварийно-восстановительному ремонту дорог. Фрезерование осуществлялось на улицах Шухова, Калинина, Демешковской, Коминтерна, а также на Торховском проезде, сообщает пресс-служба городской администрации.Ремонт проводится литым асфальтобетоном, его можно производить при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Гарантийный срок такого ремонта – один год. Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

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