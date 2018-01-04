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НОВОСТИ | Общество



04.01.2018 11:18 Вратарь и капитан «Арсенала» Владимир Габулов перешёл в бельгийский «Брюгге»
Вести-Тула

Вратарь и капитан «Арсенала» Владимир Габулов перешёл в бельгийский «Брюгге»

| фото |
Вратарь и капитан «Арсенала» Владимир Габулов покидает команду и продолжит карьеру в бельгийском футбольном клубе «Брюгге». Контракт рассчитан на полтора года. Габулов пришёл в «Арсенал» в прошлое зимнее трансферное окно, став самым высокооплачиваемым игроком, и за год в составе «оружейников» провёл 35 матчей, пропустив 41 мяч.

Экс-голкипер «канониров» в течение всего сезона регулярно вызывался в сборную России. Новый клуб Владимира Габулова – «Брюгге» - является безоговорочным лидером чемпионата Бельгии, опережая после 21 сыгранного тура ближайшего преследователя – «Шарлеруа» - на 11 очков.

По словам президента футбольного клуба «Арсенал» Гурама Аджоева, Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются. За год, проведенный в составе «Арсенала», Габулов сделал для «Арсенала» очень многое и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в Премьер-лиге.
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