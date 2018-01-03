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НОВОСТИ | Общество



03.01.2018 15:08 В Тульской области двукратно вырос туристический поток
Вести-Тула

В Тульской области двукратно вырос туристический поток

| фото |
В Тульской области двукратно вырос туристический поток. Об этом завил председатель регионального комитета по развитию туризма Владимир Аллахвердов. Немалую роль в этом сыграла активная работа с федеральным центром.

В конце года комитет совместно с Федеральным агентством по туризму провел форум «PROДвижение», который объединил свыше 600 представителей органов исполнительной власти из 20 регионов России, музейного и научного сообществ, туроператоров и агентов, рестораторов и отельеров, ведущих экспертов в сфере маркетинга.

Также в регионе была внедрена система лояльности для туристов – «Карта гостя Тульской области», реализована программа «Доступный туризм», забрендировано 60 межрегиональных автобусов, открылась новая фестивальная площадка «Среднерусская возвышенность».

В минувшем году Тульская область в числе первых была включена в проект Ростуризма «Гастрономическая карта России», а также вошла в Координационный совет по промышленному туризму. И впервые в финал всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» вышел экскурсовод Тульского государственного музея оружия.











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