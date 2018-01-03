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03.01.2018 14:58 Каков праздничный стол обитателей Тульского экзотариума? Алексей Ерёмин





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Праздник праздником, а о правильном и полезном питании обитателям экзотариума забывать никак нельзя. Как говаривал Винни Пух: «Подходящая компания - это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить!».



«Если, например, пятнистая генетта завтракает сладкой пищей – бананом, то на ужин, как правило, мясная пища, богатая балком», - рассказала заведующая отделом по музейной педагогике Тульского областного экзотариума Светлана Чубченко.



Возможно, этот Новый год станет последним, который экзотариум встречает в старом здании. Уже этой осенью зоопарк планирует переехать в новый дом, который будет располагаться на территории Центрального парка имени П. П. Белоусова - в бывшем центре «Патриот».



Показательное кормление животных «Ням-ням шоу» - акция для Тульского экзотариума не новая, но в дни новогодних праздников особенно увлекательная. Ведь, пожалуй, самое зрелищное время в зоопарке – это время кормления. Юные любители фауны, а также их родители могут увидеть трапезу сладкоежек-енотов, импозантных туканов и даже сами покормить экзотических ящериц.Праздник праздником, а о правильном и полезном питании обитателям экзотариума забывать никак нельзя. Как говаривал Винни Пух: «Подходящая компания - это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить!».«Если, например, пятнистая генетта завтракает сладкой пищей – бананом, то на ужин, как правило, мясная пища, богатая балком», - рассказала заведующая отделом по музейной педагогике Тульского областного экзотариума Светлана Чубченко.Возможно, этот Новый год станет последним, который экзотариум встречает в старом здании. Уже этой осенью зоопарк планирует переехать в новый дом, который будет располагаться на территории Центрального парка имени П. П. Белоусова - в бывшем центре «Патриот».





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