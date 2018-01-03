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03.01.2018 14:39 В Туле налоговая инспекция стала единой Вести-Тула





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Как рассказала заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Юлия Таранина, «с 30 декабря 2017 года в Туле действует Единая городская инспекция – Межрайонная инспекция №12 по Тульской области. Прием налогоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам: улица Тургеневская, 66; Калинина, 3; Смидович, 20б».



Изменения произошли в работе региональной налоговой службы. Районные инспекции реорганизованы. Налоговики уверяют, что эта мера никаким образом не отразится на налогоплательщиках и не скажется на качестве обслуживания. Сделано это для улучшения условий предоставления услуг. Реквизиты, номера телефонов и режим работы центральных офисов рекомендуют уточнить на сайте Федеральной налоговой службы России.Как рассказала заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Юлия Таранина, «с 30 декабря 2017 года в Туле действует Единая городская инспекция – Межрайонная инспекция №12 по Тульской области. Прием налогоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам: улица Тургеневская, 66; Калинина, 3; Смидович, 20б».





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