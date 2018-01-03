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- В 2018 году минимальный размер оплаты труда составит 9 489 рублей - на 1 689 рублей большего прошлогоднего, что должно привести к увеличению пособий по безработице, по беременности и родам, стипендий и других социальных выплат.
Налоги и имущество:
- С 1 января 2018 года изменится принцип расчёта налога на имущество и землю. В качестве базы будут использовать кадастровую стоимость объекта. Налоги возрастут.
- Межевание земельных участков станет обязательным. Без определения границ продать или подарить землю будет невозможно.
- В 2018 году закончится бесплатная приватизация. Исключение сделают только для жителей Крыма, сирот и тех, кто подал заявку до 2005 года.
- С 1 января граждане смогут инициировать процедуру банкротства при долгах от 300 рублей. Раньше сумма задолженностей должна была составлять не менее 6 тысяч рублей.
Материнство и медицина:
- При рождении второго или третьего ребёнка семья сможет рассчитывать на льготную ипотеку. Государство возьмёт на себя субсидирование процентной ставки сверх 6% годовых.
- Программу «Материнский капитал» продлили до 2021 года. Эти деньги теперь можно тратить не только на жильё и образование, но и на оплату детского сада, товары для адаптации в обществе ребёнка-инвалида.
- Будет расширен перечень жизненно необходимых лекарств.
- С 1 января 2018 года заработают электронные больничные. По юридической силе такой документ не отличается от бумажного, при этом не нужно отвозить его на работу и идти в поликлинику, чтобы продлить.
- В наступившем году вступил в силу закон о телемедицине: врачебную помощь можно будет получать дистанционно, а назначения получать через электронные рецепты.
Интернет и телевидение:
- 1 января 2018 года вступает в силу закон о регулировании мессенджеров. По задумке законодателей обмениваться мгновенными сообщениями смогут только идентифицированные пользователи. Для осуществления этих законов Госдума ужесточила контроль за продажей SIM-карт.
- К 1 июля 2018 года в России отключат аналоговое телевидение. Все, кто не сможет на свои телеприемники получить цифровой сигнал, должны будут купить приставку для его приема или подключить кабельное или спутниковое ТВ.
Автомобили и штрафы:
- С января 2018 года бензин подорожает на 50 копеек. Это связано с увеличением ставки акцизов на топливо. Второе подорожание ожидается 1 июля 2018 года.
- В три раза увеличатся штрафы за тонировку стёкол: 1 500 рублей за первое нарушение и 5000 рублей за повторное.
- Запускается приложение «Народный инспектор». С его помощью инспекторы смогут привлекать водителей к ответственности без составления протокола. Достаточно лишь снять правонарушение на видео.
- Во дворах и на территориях с ограниченной до 10–20 км/ч скоростью появится новый дорожный знак: «Зона успокоенного движения». Он даст пешеходам преимущество перед водителями.
- В новом году судебные приставы смогут инициировать лишение водительских прав за долги (штрафы, налоги, алименты и прочее) свыше 10 000 рублей.
Туризм:
- Вводится курортный сбор. С 1 мая 2018 года граждане, желающие посетить Крым, Краснодарский, Ставропольский или Алтайский края, должны будут заплатить налог в местный бюджет
- В новом году можно будет заключать электронные туристические договоры. Все пакетные туры будут регистрироваться в государственной информационной системе «Электронная путёвка».
Алкоголь:
- С 1 января 2018 года в России запрещается производство и продажа слабоалкогольных энергетиков.
- В новом году пиво в пластиковой таре будет продаваться только по 1,5 литра. Ёмкости большего объёма категорически запрещены.
И это далеко не все нововведения наступившего года!
Читать @gtrktula
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