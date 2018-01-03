НОВОСТИ | Общество







03.01.2018 13:59 2018 год принёс множество нововведений Вести-Тула





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- В 2018 году минимальный размер оплаты труда составит 9 489 рублей - на 1 689 рублей большего прошлогоднего, что должно привести к увеличению пособий по безработице, по беременности и родам, стипендий и других социальных выплат.



Налоги и имущество:



- С 1 января 2018 года изменится принцип расчёта налога на имущество и землю. В качестве базы будут использовать кадастровую стоимость объекта. Налоги возрастут.

- Межевание земельных участков станет обязательным. Без определения границ продать или подарить землю будет невозможно.

- В 2018 году закончится бесплатная приватизация. Исключение сделают только для жителей Крыма, сирот и тех, кто подал заявку до 2005 года.

- С 1 января граждане смогут инициировать процедуру банкротства при долгах от 300 рублей. Раньше сумма задолженностей должна была составлять не менее 6 тысяч рублей.



Материнство и медицина:



- При рождении второго или третьего ребёнка семья сможет рассчитывать на льготную ипотеку. Государство возьмёт на себя субсидирование процентной ставки сверх 6% годовых.

- Программу «Материнский капитал» продлили до 2021 года. Эти деньги теперь можно тратить не только на жильё и образование, но и на оплату детского сада, товары для адаптации в обществе ребёнка-инвалида.

- Будет расширен перечень жизненно необходимых лекарств.

- С 1 января 2018 года заработают электронные больничные. По юридической силе такой документ не отличается от бумажного, при этом не нужно отвозить его на работу и идти в поликлинику, чтобы продлить.

- В наступившем году вступил в силу закон о телемедицине: врачебную помощь можно будет получать дистанционно, а назначения получать через электронные рецепты.



Интернет и телевидение:



- 1 января 2018 года вступает в силу закон о регулировании мессенджеров. По задумке законодателей обмениваться мгновенными сообщениями смогут только идентифицированные пользователи. Для осуществления этих законов Госдума ужесточила контроль за продажей SIM-карт.

- К 1 июля 2018 года в России отключат аналоговое телевидение. Все, кто не сможет на свои телеприемники получить цифровой сигнал, должны будут купить приставку для его приема или подключить кабельное или спутниковое ТВ.



Автомобили и штрафы:



- С января 2018 года бензин подорожает на 50 копеек. Это связано с увеличением ставки акцизов на топливо. Второе подорожание ожидается 1 июля 2018 года.

- В три раза увеличатся штрафы за тонировку стёкол: 1 500 рублей за первое нарушение и 5000 рублей за повторное.

- Запускается приложение «Народный инспектор». С его помощью инспекторы смогут привлекать водителей к ответственности без составления протокола. Достаточно лишь снять правонарушение на видео.

- Во дворах и на территориях с ограниченной до 10–20 км/ч скоростью появится новый дорожный знак: «Зона успокоенного движения». Он даст пешеходам преимущество перед водителями.

- В новом году судебные приставы смогут инициировать лишение водительских прав за долги (штрафы, налоги, алименты и прочее) свыше 10 000 рублей.



Туризм:



- Вводится курортный сбор. С 1 мая 2018 года граждане, желающие посетить Крым, Краснодарский, Ставропольский или Алтайский края, должны будут заплатить налог в местный бюджет

- В новом году можно будет заключать электронные туристические договоры. Все пакетные туры будут регистрироваться в государственной информационной системе «Электронная путёвка».



Алкоголь:



- С 1 января 2018 года в России запрещается производство и продажа слабоалкогольных энергетиков.

- В новом году пиво в пластиковой таре будет продаваться только по 1,5 литра. Ёмкости большего объёма категорически запрещены.



И это далеко не все нововведения наступившего года!



Работа и пособия:- В 2018 году минимальный размер оплаты труда составит 9 489 рублей - на 1 689 рублей большего прошлогоднего, что должно привести к увеличению пособий по безработице, по беременности и родам, стипендий и других социальных выплат.Налоги и имущество:- С 1 января 2018 года изменится принцип расчёта налога на имущество и землю. В качестве базы будут использовать кадастровую стоимость объекта. Налоги возрастут.- Межевание земельных участков станет обязательным. Без определения границ продать или подарить землю будет невозможно.- В 2018 году закончится бесплатная приватизация. Исключение сделают только для жителей Крыма, сирот и тех, кто подал заявку до 2005 года.- С 1 января граждане смогут инициировать процедуру банкротства при долгах от 300 рублей. Раньше сумма задолженностей должна была составлять не менее 6 тысяч рублей.Материнство и медицина:- При рождении второго или третьего ребёнка семья сможет рассчитывать на льготную ипотеку. Государство возьмёт на себя субсидирование процентной ставки сверх 6% годовых.- Программу «Материнский капитал» продлили до 2021 года. Эти деньги теперь можно тратить не только на жильё и образование, но и на оплату детского сада, товары для адаптации в обществе ребёнка-инвалида.- Будет расширен перечень жизненно необходимых лекарств.- С 1 января 2018 года заработают электронные больничные. По юридической силе такой документ не отличается от бумажного, при этом не нужно отвозить его на работу и идти в поликлинику, чтобы продлить.- В наступившем году вступил в силу закон о телемедицине: врачебную помощь можно будет получать дистанционно, а назначения получать через электронные рецепты.Интернет и телевидение:- 1 января 2018 года вступает в силу закон о регулировании мессенджеров. По задумке законодателей обмениваться мгновенными сообщениями смогут только идентифицированные пользователи. Для осуществления этих законов Госдума ужесточила контроль за продажей SIM-карт.- К 1 июля 2018 года в России отключат аналоговое телевидение. Все, кто не сможет на свои телеприемники получить цифровой сигнал, должны будут купить приставку для его приема или подключить кабельное или спутниковое ТВ.Автомобили и штрафы:- С января 2018 года бензин подорожает на 50 копеек. Это связано с увеличением ставки акцизов на топливо. Второе подорожание ожидается 1 июля 2018 года.- В три раза увеличатся штрафы за тонировку стёкол: 1 500 рублей за первое нарушение и 5000 рублей за повторное.- Запускается приложение «Народный инспектор». С его помощью инспекторы смогут привлекать водителей к ответственности без составления протокола. Достаточно лишь снять правонарушение на видео.- Во дворах и на территориях с ограниченной до 10–20 км/ч скоростью появится новый дорожный знак: «Зона успокоенного движения». Он даст пешеходам преимущество перед водителями.- В новом году судебные приставы смогут инициировать лишение водительских прав за долги (штрафы, налоги, алименты и прочее) свыше 10 000 рублей.Туризм:- Вводится курортный сбор. С 1 мая 2018 года граждане, желающие посетить Крым, Краснодарский, Ставропольский или Алтайский края, должны будут заплатить налог в местный бюджет- В новом году можно будет заключать электронные туристические договоры. Все пакетные туры будут регистрироваться в государственной информационной системе «Электронная путёвка».Алкоголь:- С 1 января 2018 года в России запрещается производство и продажа слабоалкогольных энергетиков.- В новом году пиво в пластиковой таре будет продаваться только по 1,5 литра. Ёмкости большего объёма категорически запрещены.И это далеко не все нововведения наступившего года!





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