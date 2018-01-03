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03.01.2018 13:54 Тульские госаптеки работают в обычном режиме Вести-Тула





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Аптечные пункты работают ежедневно. «График немного сокращён, но крупные аптеки будут работать в обычном режиме. Мы представлены в 15 муниципальных образованиях – там возможен график с 10 до 17 часов. Крупные аптеки – с 8 до 20 часов», - рассказала директор ГУП ТО «Фармация» Галина Савчук.



Не меньше чем продуктовые магазины, востребованными в новогодние дни бывают аптеки. Что касается частной сети, то она достаточно развита. Туляков зачастую беспокоит работа государственных аптек, где отпускаются препараты по рецептам. Как заверили в госпредприятии «Фармация», перебоев в обеспечении граждан, особенно льготных категорий, жизненно необходимыми лекарствами не будет.Аптечные пункты работают ежедневно. «График немного сокращён, но крупные аптеки будут работать в обычном режиме. Мы представлены в 15 муниципальных образованиях – там возможен график с 10 до 17 часов. Крупные аптеки – с 8 до 20 часов», - рассказала директор ГУП ТО «Фармация» Галина Савчук.





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