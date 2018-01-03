НОВОСТИ | Общество







03.01.2018 13:44 За неделю в Тульской области около 6000 человек заболели ОРВИ Вести-Тула





| фото |



По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.









За последнюю неделю декабря в Тульской области зарегистрировано почти шесть тысяч случаев заболеваний ОРВИ, что на треть ниже эпидемического порога. В Туле - около трех тысяч случаев заболеваний, что также ниже эпидпорога на 27%.По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Читать @gtrktula

















