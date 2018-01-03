НОВОСТИ | Общество







03.01.2018 13:36 Непроданные ёлки и сосны отправятся в тульские храмы Вести-Тула





| фото |



«Ближе к Рождеству елки развозятся по храмам в целях благотворительности», - рассказал продавец Александр Никулеско. Украшать храмы Тульской области елки начнут буквально со дня на день и вплоть до рождественского сочельника. А вот, например, в Берлинском зоопарке непроданные деревья идут на угощение и развлечение животным.



Новогодняя ночь закончилась, а елки остались. Перед Новым годом в Тулу привезли тысячи зеленых красавиц для продажи. Деревья, конечно, жалко, но для кого-то это бизнес, а для большинства - праздничная традиция. Сколько непроданных елок остается после закрытия сезона торговли и куда они деваются? Как признаются сами продавцы, самый пик покупок всегда приходится на 31 декабря, когда в последний момент горожане раскупают практически все, вплоть до веток.«Ближе к Рождеству елки развозятся по храмам в целях благотворительности», - рассказал продавец Александр Никулеско. Украшать храмы Тульской области елки начнут буквально со дня на день и вплоть до рождественского сочельника. А вот, например, в Берлинском зоопарке непроданные деревья идут на угощение и развлечение животным.





Читать @gtrktula

















