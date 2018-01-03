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03.01.2018 13:20 Для тульских спасателей 2018 год начался на редкость спокойно Вести-Тула





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Сравнивая эти цифры с данными за первые три дня прошлого года, в МЧС отмечают существенное улучшение, и уже говорят, что 2018 год начался на редкость спокойно. «Надеемся, что так год и продолжится. Системы ЖКХ работают в штатном режиме», - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Борис Шовкун.





С начала 2018 года в регионе в дорожных авариях, на пожарах и иных происшествиях в регионе не погиб ни один человек - такую статистику приводят в областном МЧС. Всего с нуля часов 1 января и до этого момента спасатели выезжали на помощь более 70 раз, при этом на пожары всего трижды.Сравнивая эти цифры с данными за первые три дня прошлого года, в МЧС отмечают существенное улучшение, и уже говорят, что 2018 год начался на редкость спокойно. «Надеемся, что так год и продолжится. Системы ЖКХ работают в штатном режиме», - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Борис Шовкун.

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