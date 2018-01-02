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02.01.2018 23:21 Тульские зрители о «Движении вверх»: это – лучший фильм года!
Елена Панова



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1972-ой. Олимпиада. Сборная СССР по баскетболу против США, непримиримого и абсолютного лидера. 36 лет американцам равных на площадке не было. Последние три секунды игры стали решающими. Красная Машина увозит из Мюнхена олимпийское золото. Впервые в истории.

В основу фильма «Движение вверх» легла автобиография баскетболиста Сергея Белова. Но фильм не претендует на документальную достоверность. Это все же художественная экранизация. В роли легендарного тренера Кондрашина – народный артист Владимир Машков. Фильм снимали на одном дыхании всего за полгода. Специально к съемкам сшили более 500 костюмов – гражданских и спортивных. Для эпизодов в Мюнхене была воспроизведена еще и форма спортсменов зарубежных стран.

“Я помню этот матч 1972 года. На мой взгляд «Движение вверх» – это лучший фильм года. Рекомендую всем его посмотреть”, - говорит один из туляков, посмотревших фильм в дни новогодних каникул.

В последний раз баскетбол привлекал внимание отечественных кинематографистов больше 40 лет назад. Когда на экраны вышла лента «Центровой из поднебесья». К премьере «Движение вверх» уже большое внимание. И это неслучайно. После выхода «Легенды номер 17» оказалось, что зрителю интересны истории спорта нашей страны с большой победой.
















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