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02.01.2018 23:06 Тулячка Сусанна Яйлоян стала “Золотым голосом России” "Вести-Тула"





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Наша землячка открыла в себе талант относительно недавно, и сразу поразила им столицу. И хоть на данный момент Сусанна обучается в Тульском политехническом университете, на творческих достижениях она останавливаться не собирается.



“Музыка – это моя душа. Не могу не петь. Я не ожидала, что получу гран-при. Просто хотела участвовать для себя. На сцене все было очень хорошо”, - говорит Сусанна.





“Золотым голосом России” в этом году стала тулячка Сусанна Яйлоян. Победители этого престижного конкурса получают уникальную возможность заниматься вокалом на самом продвинутом уровне – съемки в телепередачах, обучение в школе эстрады, кино и телевидения, профессиональное портфолио и многое другое.Наша землячка открыла в себе талант относительно недавно, и сразу поразила им столицу. И хоть на данный момент Сусанна обучается в Тульском политехническом университете, на творческих достижениях она останавливаться не собирается.“Музыка – это моя душа. Не могу не петь. Я не ожидала, что получу гран-при. Просто хотела участвовать для себя. На сцене все было очень хорошо”, - говорит Сусанна.







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