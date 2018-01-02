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02.01.2018 22:48 Тульские парки подготовили для туляков интересную программу "Вести-Тула"





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Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО “Тульские парки” Варвара Трунова, “…отсутствие снега никак не скажется на программе праздничных дней. В Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках пройдут разнообразные конкурсы. В Центральном парке работает резиденция Деда Мороза, который встречает маленьких посетителей с 11 до 13 часов на детском городке. А возле эстрады на фонтанной площади организована акция “Костерок”, где можно согреться у огня”.



Оказывается, отсутствие снега туляков ни сколько не смущает. Правильный настрой перебивает любою неприятную погодную аномалию.



С 1 по 7 января в рамках проекта “Зима по-тульски” в областном центре пройдет целый ряд интересных развлекательных мероприятий.Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО “Тульские парки” Варвара Трунова, “…отсутствие снега никак не скажется на программе праздничных дней. В Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках пройдут разнообразные конкурсы. В Центральном парке работает резиденция Деда Мороза, который встречает маленьких посетителей с 11 до 13 часов на детском городке. А возле эстрады на фонтанной площади организована акция “Костерок”, где можно согреться у огня”.Оказывается, отсутствие снега туляков ни сколько не смущает. Правильный настрой перебивает любою неприятную погодную аномалию.













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