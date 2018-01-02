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НОВОСТИ | Общество



02.01.2018 22:30 Полицейские обеспечили тулякам безопасную встречу Нового года
Алексей Еремин



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В новогоднюю ночь службу несли тысячи стражей порядка региона. “Полицейские дежурили в новогоднюю ночь на главной ёлке Тулы, а также патрулировали улицы, регулировали дорожное движение, находились в местах массового скопления граждан при проведении новогодних мероприятий”, - говорит руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Несколько серьёзных ДТП произошло на территории региона уже в первые дни 2018 года. Так 1 января на 40-ом километре нового направления автодороги Тула-Новомосковск, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительной информации водитель не справился с управлением.

Как рассказал Андрей Ярцев, “… аварии из 14 находившихся в салоне пассажиров двое получили незначительные телесные повреждения. Среди пострадавших детей нет. Причины ДТП устанавливаются”.

Тульские полицейские обращают особое внимание на то, что в период новогодних праздников, как правило, увеличивается число квартирных краж, а потому напоминают о профилактике. В первую очередь, и это касается не только новогодних каникул, наладить хорошие отношения с соседями. И здесь можно было бы поставить точку, но полицейские настаивают. Ведь именно их стоит попросить присматривать за квартирой: поливать цветы, включать и выключать свет, вынимать почту. И самое главное – постараться набраться терпения и не выкладывать свои фотографии из отпуска на зависть другим.














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