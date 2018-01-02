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НОВОСТИ | Общество



02.01.2018 22:13 Капризы природы не помешали тулякам весело встретить Новый год
"Вести-Тула"



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Чтобы не растаяли до основных торжеств ледяные скульптуры, украсившие основное место праздничных гуляний туляков, вырубались буквально за несколько часов до полуночи. Глава региона с семьей встретил Новый год на главной площади Тулы.

В новогоднюю ночь для туляков и гостей города была подготовлена обширная программа. Работали несколько интерактивных зон: Губернский каток, «Караоке-клуб» с новогодними песнями. Клуб «Витязь» представил традиционные зимние русские забавы: бой новогодними мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с метлами. И глава региона с видимым удовольствием принял участие в некоторых соревнованиях.

На площади выступили группы «Рефлекс» и «Комбинация», работала дискотека с тульскими исполнителями и диджеями. За несколько минут до полуночи на большом экране состоялась трансляция новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина. А после бо

В первые минуты 2018 года глава региона Алексей Дюмин поздравил туляков. “Дорогие друзья! Я счастлив и мне очень приятно находиться сегодня здесь. Вместе с вами праздновать наступление нового 2018 года. Я хочу сказать, что многое из того, что нам предстоит сделать, мы сделаем. Сделаем для того, чтобы Тульская область звучала во всей России. Чтобы наш регион процветал и развивался. Вместе с вами мы обязательно этого добьемся”, - сказал губернатор.

















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