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02.01.2018 21:55 В новогоднюю ночь в Туле стало на три малышки больше! Полина Ермолаева





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“Первая девочка родилась в 0:50. Ее вес составил 3 кг 300 г. – Рассказывает заведующая консультативно-диагностическим отделением Тульского областного перинатального центра Ангелина Чибисова. – Девочка здоровая, в настоящее время она находится с мамой. Остальные родившиеся девочки также здоровы”.



И в Центральном родильном доме, и в Щекинском новогодняя ночь прошла, можно сказать, тихо, без плодотворной работы. И там и там, малыши решили родиться только утром. Забавный факт – среди первых новорожденных 2018 года – нет ни одного мальчика!



Врачи не отрицают тот факт, что в прошедшем году образовался небольшой демографический провал. По словам заведующего акушерским отделением Щекинской районной больницы Александра Нейбергера, “…в целом, родов стало меньше. Но есть надежда, что все вернется на круги своя. Сейчас стали меньше рожать первенцев, в основном идут повторные роды”.



Спад налицо. Поэтому подписанные в конце уже прошлого президентом указы, дают не только надежду на весомую материальную помощь родителям, но и задел на будущее, в котором больших семей в России становится все больше и больше.



Похвастать прибавлением в новогоднюю ночь в Туле, пожалуй, может только областной родильный дом! Сразу три дамы в стенах этого медицинского учреждения появились спустя час после боя курантов!“Первая девочка родилась в 0:50. Ее вес составил 3 кг 300 г. – Рассказывает заведующая консультативно-диагностическим отделением Тульского областного перинатального центра Ангелина Чибисова. – Девочка здоровая, в настоящее время она находится с мамой. Остальные родившиеся девочки также здоровы”.И в Центральном родильном доме, и в Щекинском новогодняя ночь прошла, можно сказать, тихо, без плодотворной работы. И там и там, малыши решили родиться только утром. Забавный факт – среди первых новорожденных 2018 года – нет ни одного мальчика!Врачи не отрицают тот факт, что в прошедшем году образовался небольшой демографический провал. По словам заведующего акушерским отделением Щекинской районной больницы Александра Нейбергера, “…в целом, родов стало меньше. Но есть надежда, что все вернется на круги своя. Сейчас стали меньше рожать первенцев, в основном идут повторные роды”.Спад налицо. Поэтому подписанные в конце уже прошлого президентом указы, дают не только надежду на весомую материальную помощь родителям, но и задел на будущее, в котором больших семей в России становится все больше и больше.











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