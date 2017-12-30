НОВОСТИ | Общество







30.12.2017 12:40 Тульская область. Итоги 2017 года "Вести-Тула"





| фото |



Качественнее и безопаснее стали тульские дороги. Опять же, благодаря госпрограмме, были привлечены дополнительные средства. В регионе появились не только новые магистрали. В порядок приводили всю дорожную инфраструктуру, начиная от остановок и заканчивая мостами и путепроводами. А за дорожным хозяйством отвечает новый профильный министр – Родион Дудник. По его словам, дорожники завершили сезон, выполнив все запланированное.



Сферу медицины в Тульской области также начал курировать новый министр – Андрей Третьяков. В здравоохранении региона были запущены несколько новых проектов. Это в первую очередь “Бережливая поликлиника”. В такую превратилась уже поликлиника второй детской инфекционной больницы Тулы. По задумке медучреждения должны работать без очередей. Для пациентов – комфортная зона пребывания и достойное лечение. Сельские ФАПы начали подключать к единой информационной системе, что облегчает жизнь и врачам, и больным. А вот в отдаленных деревнях началось строительство модульных медпунктов.



Летом этого года губернатор Алексей Дюмин презентовал проект “Тульская набережная”. Согласно ему исторический центр оружейной столицы должен измениться до неузнаваемости и превратиться в единое культурное пространство. Улица Металлистов при этом станет пешеходной зоной. После бурных общественных обсуждений, приступили к воплощению плана в жизнь. Работы ведутся практически круглосуточно семь дней в неделю. Перед строительными работами территорию изучают археологи, и ими найдены уже крайне интересные артефакты, которые проливают свет и на историю Тулы и на быт города. Взору туляков и гостей города откроется та сторона Кремля, которая десятилетиями была недоступна в силу размещения на этой территории производств ТОЗа. Собственно и сама легендарная кузница оружия станет частью проекта, открыв старинные фасады цехов, а главное подступы к старице – изначальному руслу Упы. В плане масштабов работ, сложности, а главное сроков окончания, а это уже следующий год, проект “Тульская набережная” можно назвать самым грандиозным проектом 2017-го.



Юбилей года – 90-летие Тульского КБ приборостроения имени академика Шипунова. В Туле прошла целая череда мероприятий на которых чествовали заслуженных работников КБП. А главное, тульские оружейники получили надежные гарантии того, что программа Гособоронзаказа для них будет продлена, и это залог дальнейшего развития.



Вести юные таланты к творческим вершинам с этого года в Туле стали по-новому, благодаря открывшемуся Центру одаренных детей. На базе областной музыкальной школы имени Райхеля занимаются более 40 ребят – все они прошли отбор. У них, помимо занятий с педагогом, появился наставник в Москве из числа профессорско-преподавательского состава столичных консерваторий и вузов, а также возможность общения и участия в мастер-классах с именитыми музыкантами, артистами, деятелями культуры.



"Приходите на меня посмотреть" – яркое, долгожданное событие года 2017-го. Кубок мира по футболу на несколько дней был доступен тулякам. Тысячи поклонников этого вида спорта имели возможность если не прикоснуться к легендарному трофею (по правилам ФИФА трогать кубок нельзя), то почувствовать себя частью футбольной истории. Ведь нынешний тур Кубка мира стал пятым и самым продолжительным из всех. Легендарная статуэтка преодолеет 26 тысяч километров от Калиниграда до Владивостока и посетит 24 российских города и еще 50 стран мира.



Рекорды в нынешний году поставили сельхозпроизводители. И это несмотря на то, что погода не была идеальной минувшим летом. Урожай зерновых, собранных с тульских полей, превысил 2 млн. тонн. И это впервые за последние 30 лет. Одни из лучших показателей в стране у тульских аграриев и по сбору рапса, а так же картофеля.



В 2017-ом культура на селе начала идти в массы. Сельские ДК получили вторую жизнь. Их ремонт и строительство стало возможным благодаря федеральному проекту. Для многих населенных пунктов это стало долгожданным подарком. Ведь теперь эти небольшие дома культуры стали центрами притяжения для местных жителей.





Как известно, нынешний год был объявлен в стране Годом экологии. И в этом направлении регион изрядно потрудился. Тульские предприятия утилизировали тонны опасных отходов, провели реконструкцию очистных систем. В общей сложности на природоохранную деятельность ими были потрачено свыше 10 млрд. рублей. В нескольких районах области произведена рекультивация свалок, чего не делалось в последние несколько лет. Тульская область в 2017-ом стала значительно чище.



Ну и на последок. В этом году Тульский музей оружия довел все задуманное до конца, открыв для посетителей постоянную экспозицию на верхних этажах шлема. Теперь, что называется, весь музейный рисунок выглядит полным. Оценить это приезжал сам министр культуры Владимир Мединский. Так что, все мы можем по праву гордиться тем, что в Туле находится один из лучших мировых музеев.





Уходящий 2017 год стал поистине прорывным в благоустройстве. Благодаря тому, что регион вошел в федеральную программу по формированию комфортной городской среды, удалось привлечь больше средств и увеличить объем работ. А вот, что и где именно нужно привести в порядок решали в первую очередь активные жители. В итоге более 350 домов Тульской области уже получили новые комфортные дворы. А в Ефремове и Богородицке появились благоустроенные скверы и парки. В приемке работ принимали активное участие жители, которые пристально следили и за качеством, и за сроками.Качественнее и безопаснее стали тульские дороги. Опять же, благодаря госпрограмме, были привлечены дополнительные средства. В регионе появились не только новые магистрали. В порядок приводили всю дорожную инфраструктуру, начиная от остановок и заканчивая мостами и путепроводами. А за дорожным хозяйством отвечает новый профильный министр – Родион Дудник. По его словам, дорожники завершили сезон, выполнив все запланированное.Сферу медицины в Тульской области также начал курировать новый министр – Андрей Третьяков. В здравоохранении региона были запущены несколько новых проектов. Это в первую очередь “Бережливая поликлиника”. В такую превратилась уже поликлиника второй детской инфекционной больницы Тулы. По задумке медучреждения должны работать без очередей. Для пациентов – комфортная зона пребывания и достойное лечение. Сельские ФАПы начали подключать к единой информационной системе, что облегчает жизнь и врачам, и больным. А вот в отдаленных деревнях началось строительство модульных медпунктов.Летом этого года губернатор Алексей Дюмин презентовал проект “Тульская набережная”. Согласно ему исторический центр оружейной столицы должен измениться до неузнаваемости и превратиться в единое культурное пространство. Улица Металлистов при этом станет пешеходной зоной. После бурных общественных обсуждений, приступили к воплощению плана в жизнь. Работы ведутся практически круглосуточно семь дней в неделю. Перед строительными работами территорию изучают археологи, и ими найдены уже крайне интересные артефакты, которые проливают свет и на историю Тулы и на быт города. Взору туляков и гостей города откроется та сторона Кремля, которая десятилетиями была недоступна в силу размещения на этой территории производств ТОЗа. Собственно и сама легендарная кузница оружия станет частью проекта, открыв старинные фасады цехов, а главное подступы к старице – изначальному руслу Упы. В плане масштабов работ, сложности, а главное сроков окончания, а это уже следующий год, проект “Тульская набережная” можно назвать самым грандиозным проектом 2017-го.Юбилей года – 90-летие Тульского КБ приборостроения имени академика Шипунова. В Туле прошла целая череда мероприятий на которых чествовали заслуженных работников КБП. А главное, тульские оружейники получили надежные гарантии того, что программа Гособоронзаказа для них будет продлена, и это залог дальнейшего развития.Вести юные таланты к творческим вершинам с этого года в Туле стали по-новому, благодаря открывшемуся Центру одаренных детей. На базе областной музыкальной школы имени Райхеля занимаются более 40 ребят – все они прошли отбор. У них, помимо занятий с педагогом, появился наставник в Москве из числа профессорско-преподавательского состава столичных консерваторий и вузов, а также возможность общения и участия в мастер-классах с именитыми музыкантами, артистами, деятелями культуры."Приходите на меня посмотреть" – яркое, долгожданное событие года 2017-го. Кубок мира по футболу на несколько дней был доступен тулякам. Тысячи поклонников этого вида спорта имели возможность если не прикоснуться к легендарному трофею (по правилам ФИФА трогать кубок нельзя), то почувствовать себя частью футбольной истории. Ведь нынешний тур Кубка мира стал пятым и самым продолжительным из всех. Легендарная статуэтка преодолеет 26 тысяч километров от Калиниграда до Владивостока и посетит 24 российских города и еще 50 стран мира.Рекорды в нынешний году поставили сельхозпроизводители. И это несмотря на то, что погода не была идеальной минувшим летом. Урожай зерновых, собранных с тульских полей, превысил 2 млн. тонн. И это впервые за последние 30 лет. Одни из лучших показателей в стране у тульских аграриев и по сбору рапса, а так же картофеля.В 2017-ом культура на селе начала идти в массы. Сельские ДК получили вторую жизнь. Их ремонт и строительство стало возможным благодаря федеральному проекту. Для многих населенных пунктов это стало долгожданным подарком. Ведь теперь эти небольшие дома культуры стали центрами притяжения для местных жителей.Как известно, нынешний год был объявлен в стране Годом экологии. И в этом направлении регион изрядно потрудился. Тульские предприятия утилизировали тонны опасных отходов, провели реконструкцию очистных систем. В общей сложности на природоохранную деятельность ими были потрачено свыше 10 млрд. рублей. В нескольких районах области произведена рекультивация свалок, чего не делалось в последние несколько лет. Тульская область в 2017-ом стала значительно чище.Ну и на последок. В этом году Тульский музей оружия довел все задуманное до конца, открыв для посетителей постоянную экспозицию на верхних этажах шлема. Теперь, что называется, весь музейный рисунок выглядит полным. Оценить это приезжал сам министр культуры Владимир Мединский. Так что, все мы можем по праву гордиться тем, что в Туле находится один из лучших мировых музеев.











Читать @gtrktula















br>

br>



