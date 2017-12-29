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29.12.2017 20:30 На площади Ленина туляков будет ждать новогоднее чудо Татьяна Голубова





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Как рассказала начальник Управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Тулы Ольга Масальская, "будет настоящее ледовое шоу. Группа ледорубов-скульпторов превратит ледяные глыбы в произведение искусства. Можно будет посоревноваться в ловкости и смелости с русскими богатырями".



Представится возможность подружиться с восточным символом 2018 года, ведь изюминкой ночи станут катания на собачьих упряжках. Особо подвижных ждет дискотека, интерактивная программа и игры с аниматорами. Всё это под зажигательные выступления звезд российской эстрады.



"Продумана логистика общественного транспорта. В новогоднюю ночь он будет работать до 4 часов 15 минут, трамваи и троллейбусы охватят все округа Тулы", - уверяет Глава администрации города Евгений Авилов.



Ну и, конечно, как без традиционного новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина? Его можно будет посмотреть на большом экране, а с последним боем курантов залпы фейерверка ознаменуют начало Нового 2018 года.



Согреться тулякам и гостям города помогут горячий чай из самовара на дровах с тульскими пряниками, белевской пастилой, вкусными блинами и прочими блюдами национальной кухни. Если вы всё ещё думаете, где искать настоящее чудо в новогоднюю ночь, то можете не сомневаться - оно будет ждать вас здесь!



Чтобы побывать на всех праздничных площадках города одной ночи тулякам точно не хватит, придется выбирать. Центром гуляний станет площадь Ленина. Она уже сейчас напоминает кадры из новогодних сказок, а главная ночь года здесь обещает быть и вовсе фееричной.Как рассказала начальник Управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Тулы Ольга Масальская, "будет настоящее ледовое шоу. Группа ледорубов-скульпторов превратит ледяные глыбы в произведение искусства. Можно будет посоревноваться в ловкости и смелости с русскими богатырями".Представится возможность подружиться с восточным символом 2018 года, ведь изюминкой ночи станут катания на собачьих упряжках. Особо подвижных ждет дискотека, интерактивная программа и игры с аниматорами. Всё это под зажигательные выступления звезд российской эстрады."Продумана логистика общественного транспорта. В новогоднюю ночь он будет работать до 4 часов 15 минут, трамваи и троллейбусы охватят все округа Тулы", - уверяет Глава администрации города Евгений Авилов.Ну и, конечно, как без традиционного новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина? Его можно будет посмотреть на большом экране, а с последним боем курантов залпы фейерверка ознаменуют начало Нового 2018 года.Согреться тулякам и гостям города помогут горячий чай из самовара на дровах с тульскими пряниками, белевской пастилой, вкусными блинами и прочими блюдами национальной кухни. Если вы всё ещё думаете, где искать настоящее чудо в новогоднюю ночь, то можете не сомневаться - оно будет ждать вас здесь!







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