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НОВОСТИ | Общество



29.12.2017 20:30 На площади Ленина туляков будет ждать новогоднее чудо
Татьяна Голубова

На площади Ленина туляков будет ждать новогоднее чудо

| фото |
Чтобы побывать на всех праздничных площадках города одной ночи тулякам точно не хватит, придется выбирать. Центром гуляний станет площадь Ленина. Она уже сейчас напоминает кадры из новогодних сказок, а главная ночь года здесь обещает быть и вовсе фееричной.

Как рассказала начальник Управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Тулы Ольга Масальская, "будет настоящее ледовое шоу. Группа ледорубов-скульпторов превратит ледяные глыбы в произведение искусства. Можно будет посоревноваться в ловкости и смелости с русскими богатырями".

Представится возможность подружиться с восточным символом 2018 года, ведь изюминкой ночи станут катания на собачьих упряжках. Особо подвижных ждет дискотека, интерактивная программа и игры с аниматорами. Всё это под зажигательные выступления звезд российской эстрады.

"Продумана логистика общественного транспорта. В новогоднюю ночь он будет работать до 4 часов 15 минут, трамваи и троллейбусы охватят все округа Тулы", - уверяет Глава администрации города Евгений Авилов.

Ну и, конечно, как без традиционного новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина? Его можно будет посмотреть на большом экране, а с последним боем курантов залпы фейерверка ознаменуют начало Нового 2018 года.

Согреться тулякам и гостям города помогут горячий чай из самовара на дровах с тульскими пряниками, белевской пастилой, вкусными блинами и прочими блюдами национальной кухни. Если вы всё ещё думаете, где искать настоящее чудо в новогоднюю ночь, то можете не сомневаться - оно будет ждать вас здесь!
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