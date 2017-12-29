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НОВОСТИ | Общество



29.12.2017 20:18 В Туле открыли мемориальную доску Павлу Грачёву
Вести-Тула

В Туле открыли мемориальную доску Павлу Грачёву

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Сегодня в Туле в торжественной обстановке почтили память Героя Советского Союза, бывшего министра обороны, нашего земляка Павла Сергеевича Грачёва. 1 января 2018 года ему исполнилось бы 70 лет. К грядущему дню рождения на стене школы на Косой Горе, которую окончил Павел Грачёв, появилась мемориальная доска.

«Вся страна знает героя Советского Союза Павла Сергеевича Грачёва, настоящего десантника, настоящего командира, боевого генерала. В непростые для России годы он возглавил министерство обороны. И, несмотря на все трудности, сумел сохранить боеспособность вооруженных сил и не потерять управление, - рассказал губернатор Алексей Дюмин. - Пусть его любовь к Родине, верность офицерскому долгу будет примером для мальчишек и девчонок, которые учатся в этой школе и примером для всех молодых туляков».

Павел Сергеевич Грачёв родился в деревне Рвы Ленинского района Тульской области. В родной школе о выдающемся выпускнике помнят и сегодня. В музее собрана биография и фотографии прославившегося на всю страну выпускника.

«Он в 17 лет шагнул из этой школы сразу в военное училище. Я вам очень благодарна за память, за то, что вы сохраняете такое тёплое отношение к моему мужу», - говорит вдова Любовь Грачёва.
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