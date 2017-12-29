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29.12.2017 20:18 В Туле открыли мемориальную доску Павлу Грачёву Вести-Тула





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«Вся страна знает героя Советского Союза Павла Сергеевича Грачёва, настоящего десантника, настоящего командира, боевого генерала. В непростые для России годы он возглавил министерство обороны. И, несмотря на все трудности, сумел сохранить боеспособность вооруженных сил и не потерять управление, - рассказал губернатор Алексей Дюмин. - Пусть его любовь к Родине, верность офицерскому долгу будет примером для мальчишек и девчонок, которые учатся в этой школе и примером для всех молодых туляков».



Павел Сергеевич Грачёв родился в деревне Рвы Ленинского района Тульской области. В родной школе о выдающемся выпускнике помнят и сегодня. В музее собрана биография и фотографии прославившегося на всю страну выпускника.



«Он в 17 лет шагнул из этой школы сразу в военное училище. Я вам очень благодарна за память, за то, что вы сохраняете такое тёплое отношение к моему мужу», - говорит вдова Любовь Грачёва.



Сегодня в Туле в торжественной обстановке почтили память Героя Советского Союза, бывшего министра обороны, нашего земляка Павла Сергеевича Грачёва. 1 января 2018 года ему исполнилось бы 70 лет. К грядущему дню рождения на стене школы на Косой Горе, которую окончил Павел Грачёв, появилась мемориальная доска.«Вся страна знает героя Советского Союза Павла Сергеевича Грачёва, настоящего десантника, настоящего командира, боевого генерала. В непростые для России годы он возглавил министерство обороны. И, несмотря на все трудности, сумел сохранить боеспособность вооруженных сил и не потерять управление, - рассказал губернатор Алексей Дюмин. - Пусть его любовь к Родине, верность офицерскому долгу будет примером для мальчишек и девчонок, которые учатся в этой школе и примером для всех молодых туляков».Павел Сергеевич Грачёв родился в деревне Рвы Ленинского района Тульской области. В родной школе о выдающемся выпускнике помнят и сегодня. В музее собрана биография и фотографии прославившегося на всю страну выпускника.«Он в 17 лет шагнул из этой школы сразу в военное училище. Я вам очень благодарна за память, за то, что вы сохраняете такое тёплое отношение к моему мужу», - говорит вдова Любовь Грачёва.







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