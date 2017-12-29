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НОВОСТИ | Общество



29.12.2017 12:59 Праздничный наряд поможет тулякам создать новогоднее настроение
Анастасия Октябрьская



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Помните? Мишура, пришитая к подолу платья и вырезанный из картона кокошник, усыпанный сверкающими осколками ёлочного шара. Вот вам и классический наряд «снежинки». В изготовлении прост, только вот из моды, говорят, вышел.

Сегодня в моде всё – говорят в один голос дизайнеры и модельеры. За исключением, наверное, только мишуры. Традиция одеваться в новогоднюю ночь в определённый цвет по китайскому гороскопу тоже в последние годы вошла в моду. Итак, вот каким оттенкам стоит отдать предпочтение в ночь с 2017-ого на 2018-ый.

«Наступающий год – это год земляной или желтой собаки. Поэтому предпочтительнее все оттенки желтого, оранжевого, коричневого цветов. Это может быть очень яркое, экстравагантное сочетание», - говорит художественный руководитель театра моды «Стиль» Елена Сергеева.

Что же касается фасона – то здесь нужно выбирать наряд по фигуре и по месту, где вы собираетесь встречать Новый год. И при этом не обязательно опустошать полки магазином. Можно включить фантазию. По словам дизайнер по костюму театра моды «Стиль» Елены Мотох, «…любое черное платье можно превратить в нарядный и очень интересный костюм. Например, при помощи яркого платка».

И вообще нет такого новогоднего наряда, который пришёлся бы не к месту – уверены в театре моды «Стиль». В новогоднюю ночь можно устроить себе настоящий карнавал. Главное, как говорится, чтобы костюмчик сидел.
















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