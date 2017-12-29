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НОВОСТИ | Общество



29.12.2017 12:46 Для проведения президентских выборов в Тульской области выделено 135,5 миллионов рублей
"Вести-Тула"



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Около 135,5 миллионов было выделено для проведения президентских выборов в Тульской области. На информирование избирателей потратят 5% средств. Львиная доля, 81% этой суммы, будет направлен на компенсацию и дополнительную оплату труда членов участковых избирательных комиссий. Значительная часть средств пойдет в те районы, где больше всего избирательных участков.

Как рассказал секретарь избирательной комиссии Тульской области Николай Климов, «…для территориальной избирательной комиссии Новомосковского района распределяется 7 млн. 595 тыс. 310 рублей, Пролетарского округа Тулы – 6 млн. 972 тыс. 516 рублей. Ефремов получает поменьше, так как у них меньше участков – 4 млн. 758 тыс. 138 рублей».















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