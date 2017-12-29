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НОВОСТИ | Общество



29.12.2017 12:31 Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники?
"Вести-Тула"



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В Тульской области в дни новогодних каникул поликлиники будут работать с 9 до 15 часов ежедневно. Вызвать врача на дом можно будет так же в эти часы. Принимать пациентов будут дежурные врачи: терапевты и педиатры. 2 и 5 января начнут работать рентгенкабинеты и лаборатории, а так же узкие специалисты. Медики просят обратить внимание на то, что если есть возможность, то за неотложной помощью лучше обращаться в поликлиники.

«В праздничные дня всегда увеличивается нагрузка на скорую медицинскую помощь и приемные отделения стационаров, у которых несколько другая цель – оказание медицинской помощи по экстренным показаниям, когда есть угроза жизни. Все неотложные показания – это как раз поликлинические случаи, поэтому мы ждем пациентов в поликлиниках», - говорит главный врач Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская.















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