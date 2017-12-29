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29.12.2017 11:59 В связи с праздничными мероприятиями в Туле ограничат движение транспорта "Вести-Тула"





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7 января там же запрет будет действовать с полудня до половины десятого вечера, а ограничения с 19-ти до 21.30. И еще: в новогоднюю ночь движение муниципального транспорта будет осуществляться без изменения тарифа.





В связи с проведением праздничных мероприятий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 18 часов 31 декабря до половины первого 1 января вводятся ограничения на движение, запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до Тургеневской.7 января там же запрет будет действовать с полудня до половины десятого вечера, а ограничения с 19-ти до 21.30. И еще: в новогоднюю ночь движение муниципального транспорта будет осуществляться без изменения тарифа.

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