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29.12.2017 11:53 Туляков приглашают встретить Новый год на площади Ленина "Вести-Тула"





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В официальной части - трансляция на большом экране поздравления Президента страны Владимира Путина, в неофициальной - песни, в том числе в исполнении звезд российской эстрады, танцы, катание на коньках и собачьих упряжках, изготовление ледяных скульптур, караоке-клуб; зимние забавы, угощение по-тульски и многое другое.







В этом году в Туле возвращают традицию встречать Новый год всем вместе - на площади Ленина. Подготовлена яркая праздничная программа, которая будет продолжаться с 11 вечера до трех утра.В официальной части - трансляция на большом экране поздравления Президента страны Владимира Путина, в неофициальной - песни, в том числе в исполнении звезд российской эстрады, танцы, катание на коньках и собачьих упряжках, изготовление ледяных скульптур, караоке-клуб; зимние забавы, угощение по-тульски и многое другое.

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