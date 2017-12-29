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НОВОСТИ | Общество



29.12.2017 11:00 Туляков приглашают поучаствовать в программе «Народный бюджет»
"Вести-Тула"



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Готовь телегу зимой. Иначе не скажешь о подаче заявок на участие в проекте «Народный бюджет - 2019», что стартует сразу после новогодних праздников. Как было озвучено на встрече с представителями территориальных управлений Тулы, прием заявок продлится с 9 января по 1 марта 2018 года.

Но, несмотря на отведенное время, действовать нужно уже сейчас. Поскольку подача заявки не означает победу. Есть определенные критерии, которые влияют на получение баллов. Все это будет учитывать конкурсная комиссия. Главное на что стоит обратить внимание, это на заинтересованность в предлагаемом проекте как можно большего числа людей. Цель управлений - информирование туляков о возможностях решить насущные проблемы: от благоустройства дворов до наружного освещения.

«Программа «Народный бюджет» пользуется огромной популярностью у жителей областного центра. Она позволяет решать самые насущные проблемы. Призываю жителей активно включиться в нее и подавать заявки, которые, традиционно принимаются в главных территориальных управлениях. Мы готовы оказать содействие и в оформлении заявок, и в проведение собраний, если это необходимо», - говорит первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.
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