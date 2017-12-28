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28.12.2017 19:26 «Петровский квартал» помогает осуществить мечту о собственной квартире Алексей Еремин





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«Всю обещанную инфраструктуру, мы предоставили жильцам в этом году. Это произошло гораздо раньше, чем это обычно делается застройщиками. У нас еще только ожидается ввод третьей, четвертой и пятой очередей комплекса, а уже сейчас есть, например, уникальный детский сад с бассейном. Есть парк, пляж, ротонда, спортивные площадки», - говорит руководитель компании-застройщика микрорайона, холдинга «ЕгорьЕвский» и ГК «СтройАльянс» Валентин Бочков.



Группа компаний «СтройАльянс», которая занимается возведением «Петровского квартала», ни разу за всю историю своей работы не допустила ни одного дня просрочки на своих объектах. Как рассказал Валентин Бочков, «…в этом году были сданы восемь жилых домов общей площадью 23 тыс. квадратных метров. 530 семей получили свои квартиры в срок. Мы оказались настолько успешным проектом, что готового жилья у нас нет. Квартиры раскупают в течение трех-четырех месяцев после того, как мы выходим на стройку. Люди видят проект, видят как здесь хорошо. Все квартиры, практически, которые мы продаем, они продаются конечному покупателю. Таким образом, мы действительно решаем квартирный вопрос».



Развитие микрорайона не останавливается. Кроме уникального детского сада, который, к слову, глава региона Алексей Дюмин назвал лучшим в ЦФО, в «Петровском квартале» уже работает продуктовый супермаркет, аптека, пункт полиции. В 2018 году микрорайон станет ещё больше, ещё современнее.

Мечта о собственной квартире может стать реальностью уже сейчас. «Петровский квартал» строится на площади в 16 гектаров, всего в 15 минутах от центра Тулы. В радиусе нескольких десятков километров нет металлургических и химических предприятий.«Всю обещанную инфраструктуру, мы предоставили жильцам в этом году. Это произошло гораздо раньше, чем это обычно делается застройщиками. У нас еще только ожидается ввод третьей, четвертой и пятой очередей комплекса, а уже сейчас есть, например, уникальный детский сад с бассейном. Есть парк, пляж, ротонда, спортивные площадки», - говорит руководитель компании-застройщика микрорайона, холдинга «ЕгорьЕвский» и ГК «СтройАльянс» Валентин Бочков.Группа компаний «СтройАльянс», которая занимается возведением «Петровского квартала», ни разу за всю историю своей работы не допустила ни одного дня просрочки на своих объектах. Как рассказал Валентин Бочков, «…в этом году были сданы восемь жилых домов общей площадью 23 тыс. квадратных метров. 530 семей получили свои квартиры в срок. Мы оказались настолько успешным проектом, что готового жилья у нас нет. Квартиры раскупают в течение трех-четырех месяцев после того, как мы выходим на стройку. Люди видят проект, видят как здесь хорошо. Все квартиры, практически, которые мы продаем, они продаются конечному покупателю. Таким образом, мы действительно решаем квартирный вопрос».Развитие микрорайона не останавливается. Кроме уникального детского сада, который, к слову, глава региона Алексей Дюмин назвал лучшим в ЦФО, в «Петровском квартале» уже работает продуктовый супермаркет, аптека, пункт полиции. В 2018 году микрорайон станет ещё больше, ещё современнее.









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