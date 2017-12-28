НОВОСТИ | Общество







28.12.2017 18:52 В Туле наградили неравнодушных граждан "Вести-Тула"





| фото |



Среди награжденных руководители сельхозпредприятий области, крупных заводов, компаний и даже индивидуальные предприниматели. Не обошли стороной тех, кто помогает развитию спорта в регионе, строя объекты и предоставляя возможность детям заниматься. Медаль «За милосердие» вручена старшей сестре при храме Преподбного Сергия Радонежского Галине Акимовой.



Об особой роли милосердия и меценатства в истории человечества сказал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. «В этом зале сияет свет радости, бьет источник жертвенной, животворящей любви. Вашими руками, вашей душой изо дня в день на просторах нашей родной тульской земли созидается благо, мир, благополучие, сострадание и милосердие», - отметил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.



Также Алексей Дюмин сегодня пообщался с коллективом губернаторского духового оркестра. В следующем году в Туле пройдёт международный фестиваль, на который уже изъявили желание приехать 15 духовых оркестров. Тульский губернаторский уже активно готовится к этому мероприятию, расширяет свой репертуар и даже сбирается записать первый диск.



«Вы активно участвуете в различных фестивалях и конкурсах. – Сказал Алексей Дюмин, обращаясь к музыкантам. – Ваш коллектив достойно представляет нашу область. Все вместе мы делаем все возможное для того, чтобы жизнь в нашем регионе менялась к лучшему».

Сегодня в Туле вручали региональные награды за благотворительность, милосердие и меценатство. Медали и благодарности тем, кто не остаётся в стороне и принимает активное участие в решении социально-значимых задач региона, вручил губернатор Алексей Дюмин.Среди награжденных руководители сельхозпредприятий области, крупных заводов, компаний и даже индивидуальные предприниматели. Не обошли стороной тех, кто помогает развитию спорта в регионе, строя объекты и предоставляя возможность детям заниматься. Медаль «За милосердие» вручена старшей сестре при храме Преподбного Сергия Радонежского Галине Акимовой.Об особой роли милосердия и меценатства в истории человечества сказал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. «В этом зале сияет свет радости, бьет источник жертвенной, животворящей любви. Вашими руками, вашей душой изо дня в день на просторах нашей родной тульской земли созидается благо, мир, благополучие, сострадание и милосердие», - отметил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.Также Алексей Дюмин сегодня пообщался с коллективом губернаторского духового оркестра. В следующем году в Туле пройдёт международный фестиваль, на который уже изъявили желание приехать 15 духовых оркестров. Тульский губернаторский уже активно готовится к этому мероприятию, расширяет свой репертуар и даже сбирается записать первый диск.«Вы активно участвуете в различных фестивалях и конкурсах. – Сказал Алексей Дюмин, обращаясь к музыкантам. – Ваш коллектив достойно представляет нашу область. Все вместе мы делаем все возможное для того, чтобы жизнь в нашем регионе менялась к лучшему».











Читать @gtrktula

















