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28.12.2017 18:36 Сегодня над КМЗ можно было наблюдать рыжее облако
"Вести-Тула"



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Водители, проезжавшие сегодня днем мимо Косогорского металлургического завода, были обеспокоены появлением рыжего облака над проезжей частью. В некоторых СМИ появилась информация о выбросах на заводе.

Как отмечает главный инженер Косогорского металлургического завода Андрей Шалыгин, опасения жителей напрасны. По его словам «…никаких выбросов не было. Идет обычный технологический процесс. То, что видели люди, это типовая операция – выгрузка сырья на рудном дворе. Опасности для людей нет».



















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